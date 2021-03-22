В Балакове Саратовской области мужчина ограбил аптеку на улице Ленина 122. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Действия гражданина попали на кадры камеры видеонаблюдения.

Сначала он просто стоял, будто ждет очереди. А потом подошел к кассе, перелез за прилавок и вырвал из кассы 12,5 тысяч рублей.

Злоумышленник пустился наутек, за ним ринулась фармацевт. Она кричала, что человек украл деньги, что услышал местный житель Сергей Мышкин. У мужчины оказалось больше скорости и сил, он догнал злоумышленника.

Через минуту на место событий прибыли сотрудники ППС, а затем и следователи.

Гражданину выразили слова благодарности и наградили грамотой правоохранители.