Житель Ленинского района не перечислял алименты на своего 11-летнего сына. Об этом сообщили в УФССП по Саратовской области.

Долгое время 34-летнего мужчину с долгом в размере свыше полмиллиона рублей не удавалось найти, его объявили в розыск, а потом признали без вести отсутствующим.

Через некоторое время с его расчетного счета, который арестовали, списали некоторую сумму денег.

Выяснилось, что он живет со своей возлюбленной в ее квартире. Его привлекли к административной ответственности и вскоре мужчина отчитался приставам, что устроился на работу.

Долг снимут с его зарплаты.