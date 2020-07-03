Прокурор Заводского района Саратова обратился в суд с иском в интересах трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Его отца обязали платить алименты, чего он не делал, даже был в исполнительном розыске. К сумме приплюсовалась неустойка в размере одной десятой процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

С июня 2018 по февраль 2020 года долг превысил отметку в 228 тысяч рублей, неустойки — более 66 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования районной прокуратуры о взыскании с нерадивого отца неустойки по алиментам.