Мужчина 57 лет задушил свою сожительницу-ровесницу за пристрастие к алкоголю в Саратове, сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Мужчина и женщина вместе отдыхали на принадлежащей ему даче, расположенной на Сокурском тракте в СНТ «Восход-2000». Пара распивала спиртное. Мужчине не нравилось ее пристрастие к алкоголю, и в ночь с 23 на 24 июня на этой почве между ними разгорелся скандал.

В ходе ссоры мужчина дважды дал ей пощечину. Женщина упала на пол, после чего начала нецензурно выражаться в его адрес. Разозлившись, мужчина сдавил ей шею и пошел спать, а на утро нашел ее мертвой.

Позвонив в службу 112, мужчина не сообщил сотрудникам, что причинил ей вред. Судебно-медицинское исследование показало, что женщина умерла в результате асфиксии от сдавления шеи.

Суд собрал достаточно доказательств для передачи дела в суд. Злоумышленник не признал своей вины.