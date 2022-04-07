Ранее судимый 31-летний саратовец обвиняется в смерти своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 3 апреля 31-летний мужчина в многоквартирном доме на 4-м Квартале Приволжского поселка поссорился со своим 43-летним знакомым. Словесный конфликт позже перерос в драку, в результате которой старший из мужчин скончался на месте из-за тупой травмы головы.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. В настоящее время проводится расследование для закрепления доказательств.