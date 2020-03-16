В Заводском районе Саратова осудили мужчину за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С января по сентябрь прошлого года местный 38-летний житель занимался оборотом марихуаны. Сначала он приобрёл 45,55 грамма и распространил ее среди зависимых. Вторая партия уже была весом 514,9 грамма, завернул в 15 пакетиков и приготовил к продаже. Сбыть вторую закупку ему не удалось — правоохранительные органы приостановили незаконную деятельность.

Саратовец отправится в колонию строго режима на шесть лет.