Мужчина хотел вернуть жену и запер ее в заточении. Об этом сообщает СУ СКР.

Утром 3 сентября прошлого года саратовец хотел восстановить отношения с супругой и подкараулил ее на одной из улиц Заводского района. Встретившись с возлюбленной, он заманил ее в квартиру к товарищу, где запер дверь и отобрал мобильник. Он вытащил из телефона аккумулятор и и сим-карту, а после набросился на свою жертву с деревянной полкой. Кроме этого он несколько раз ударил ее электрошокером и попытался ее задушить.

Лишь через два дня потерпевшей удалось сбежать от злоумышленника и сообщить обо всем в полицию.

Несмотря на это, 25 сентября он пришел к ней домой, якобы помириться. Не ожидая гостей, женщина открыла дверь, после чего обвиняемый приставил ей к голове пистолет. Он завел ее в квартиру и закрыл дверь на замок, а затем взял нож и начал угрожать саратовчанке. В подтверждение своих слов подсудимый порезал шею, кисти и руки бедолаге. Ее мать забила тревогу, когда девушка не вышла на работе и вызвала полицию.

На допросе саратовец не признавал свою вину, однако доказательств против него оказалось достаточно для передачи дела в суд.