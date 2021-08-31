Суд постановил жителю Саратова выплатить 15 тысяч рублей штрафа за то, что он называл полицейских «мусорами» в комментариях в паблике «Саратов онлайн». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Мужчина привлёк внимание стражей порядка своими записями в социальной сети еще в прошлом году. Уголовное дело на него завели из-за двух комментариев, в которых горожанин призывал пользователей «писать правильно» — «не полицейский, а мусор».

Вынося приговор, суд учел, что комментатор раскаялся и имеет на попечении двух малолетних детей.