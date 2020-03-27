Прокуратура через суд добилась взыскания с мужчины неустойку за невыплату алиментов своему ребенку.

Саратовец должен был ежемесячно перечислять на содержание девятилетнего отпрыска денежные средства, однако делать это не хотел. За семь лет у него накопилась задолженность в размере 648 тысяч рублей.

По закону, при образовании алиментной задолженности, неплательщик должен выплатить неустойку в размере 1/10 от суммы долга. Таким образов, неустойка составила 170 тысяч рублей.

Суд обязал алиментщика выплатить эту сумму своему ребенку.