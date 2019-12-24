В Волжском районе прокуратура обжаловала приговор местного жителя в части взыскания с него компенсации морального вреда.

Установлено, что в ноябре прошлого года 27-летний саратовец на улице Исаева в Юбилейном повздорил с водителем такси «Метро» и изувечил его. У потерпевшего зарегистрирована сломанная челюсть и сотрясение головного мозга.

Суд обязал виновного выплатить 20 тысяч рублей, однако сотрудники надзорного ведомства не согласился с суммой и подал апелляцию.

Судебная коллегия пересмотрела материалы дела и согласилась с приведенными доводами прокурора. Теперь злоумышленник выплатит 80 тысяч пострадавшей стороне.