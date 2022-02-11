В Балаково в отдел полиции был доставлен 28-летний местный житель, работник сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

У полицейских есть основания полагать, что в течении некоторого времени мужчина заправлял личный автомобиль, используя корпоративную топливную карту. В общей сложности было использовано 160 литров дизельного топлива, принадлежащего организации, на сумму 7784 рубля.

Подозреваемый дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.