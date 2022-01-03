Преступление произошло в Ленинском районе Саратова в канун празднования Нового года.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в субботу 1 января «скорая» забрала из многоквартирного дома на улице Батавина раненого в живот мужчину.

Выяснилось, что 36-летнего саратовца пырнул в живот ножом собственный 61-летний отец.

Раненый сын вскоре скончался: медики не смогли спасти его.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пожилого отца. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.