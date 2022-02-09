8 января на участке местности, расположенном у подъезда многоквартирного дома по улице Красной в Ртищеве Саратовской области обнаружено тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшей стало колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением сердца.

Следователем по подозрению в совершении данного преступления задержан 73-летний местный житель.

Также 8 января из указанной квартиры был госпитализирован 37-летний мужчина. По данным следствия, 73-летний мужчина нанес потерпевшему не менее 3 ударов ножом в область груди и тела, причинив последнему ранения грудной клетки и живота.

Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Злоумышленнику предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.