Вынесен приговор 26-летнему саратовцу, который занимался сзданием и распространением порнографии с участием несоершеннолетних.

Мужчина знакомился с несовершенно летними девочками в интернете и требовал, чтобы они изготавливали фотографии и фидео сексуального характера и отправляли ему. Он отправлял им аналогичные фотографии, в том числе и других девочек, отправивших фотографии ему.

Подсудимый не признал своей вины. За его деяния он получил 14 лет колонии строгого режима.

Нааомним, что это не первый случай распространения детского порно в саратовской области. Вчера по похожей статье был осужден житель Балшова. А возле школы в поселке Юбилейный в Саратове обнаружили педофила.