Компания «Саратовгаз» подключила к газовым сетям строящийся областной клинический онкологический диспансер в Саратове. Для газификации социально-значимого объекта специалисты построили 72 метра подземного газопровода высокого давления и произвели врезку в газораспределительную сеть.

Газовики применили метод горизонтально-направленного бурения, что позволило проложить сети без изменения дорожного движения на улице Шехурдина.

Реализация проекта позволит обеспечить теплом и горячим водоснабжением новый онкоцентр, рассчитанный на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, а также поликлинику на 300 посещений в смену.