Компания «Саратовгаз» приступила к строительству газораспределительных сетей в посёлках Воробьёвка и НИИ Юго- Востока Саратова. Общая протяжённость газопроводов составит 21,5 километра.

Строительство объектов создаст условия для газификации 1,077 тысячи земельных участков, выделенных многодетным семьям, а также трёх детских садов и двух школ.

Реализация проекта ведётся в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020-2024 годы.

Завершить строительно-монтажные работы в поселке Воробьевка планируется в 2022 году, в поселке НИИ Юго-Востока – в 2023 году.