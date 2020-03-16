В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» собственник несет ответственность за надлежащее использование и содержание своих газовых приборов и обязан заключить договор на его техническое обслуживание. Отсутствие такого документа является основанием для прекращения подачи газа.

Помните, что без ежегодного обслуживания сотрудников газового хозяйства газовое оборудование может прийти в негодность – оно ветшает, нарушается герметичность. И даже правильное использование газовых приборов не защищает их от износа. Договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО со специализированной газораспределительной организацией дает возможность своевременно проводить техническое диагностирование и капитальный ремонт газовых коммуникаций, следовательно помогает обеспечить безопасность потребителей при обращении с «голубым топливом».

Абоненту запрещается:

— производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов;

— осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

— вносить изменения в конструкцию газовых приборов, отключать автоматику безопасности и регулирования;

— пользоваться газом при неисправном газовом оборудовании, особенно при обнаружении утечки газа;

— закрывать решетки вентиляционных каналов, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

— оставлять включенные газовые приборы без присмотра, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу и имеют для этого соответствующую автоматику;

— допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

— пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

— использовать помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, вызвать центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Саратовгаз» по телефонам «04» или «112».