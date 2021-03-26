Природный газ – это не только тепло и комфорт, но и большая ответственность.

Чтобы не создавать опасных ситуаций при эксплуатации газовых плит, колонок и котлов, саратовские газовики напоминают жителям области о простых правилах поведения при появлении запаха газа.

Если вы почувствовали в помещении запах газа, необходимо:

Не включать и не выключать электрические приборы, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся газ. Запрещено зажигать огонь, курить.

Немедленно открыть окна, форточки и двери для проветривания всего помещения.

Выключить газовые приборы и перекрыть краны на газопроводах, находящихся внутри помещения.

Вывести всех из помещения, выйти самим.

Незамедлительно вызвать центральную аварийно-диспетчерскую службу из незагазованного места по телефону «04».

Соблюдение данных рекомендаций поможет сохранить жизнь, здоровье и имущество вам и вашим соседям.