Природный газ – это не только тепло и комфорт, но и большая ответственность.
Чтобы не создавать опасных ситуаций при эксплуатации газовых плит, колонок и котлов, саратовские газовики напоминают жителям области о простых правилах поведения при появлении запаха газа.
Если вы почувствовали в помещении запах газа, необходимо:
- Не включать и не выключать электрические приборы, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся газ. Запрещено зажигать огонь, курить.
- Немедленно открыть окна, форточки и двери для проветривания всего помещения.
- Выключить газовые приборы и перекрыть краны на газопроводах, находящихся внутри помещения.
- Вывести всех из помещения, выйти самим.
- Незамедлительно вызвать центральную аварийно-диспетчерскую службу из незагазованного места по телефону «04».
Соблюдение данных рекомендаций поможет сохранить жизнь, здоровье и имущество вам и вашим соседям.