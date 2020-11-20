Природный газ — это не только тепло и комфорт, но и большая ответственность. Чтобы не создавать опасных ситуаций при эксплуатации газовых плит, колонок и котлов, саратовские газовики напоминают жителям области о простых правилах поведения при появлении запаха газа.

Если вы почувствовали в помещении запах газа, необходимо:

Не включать и не выключать электрические приборы (освещение, электрозвонок, мобильный и стационарный телефоны и др.), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся газ. Запрещено зажигать огонь, курить. Немедленно открыть окна, форточки и двери для проветривания всего помещения. Выключить газовые приборы и перекрыть краны на газопроводах, находящихся внутри помещения. Вывести всех из помещения, выйти самим. Незамедлительно вызвать центральную аварийно-диспетчерскую службу из незагазованного места по телефону «04».

Соблюдение данных рекомендаций поможет сохранить жизнь, здоровье и имущество вам и вашим соседям.