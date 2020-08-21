Ежегодно на территории Саратовской области происходят несчастные случаи, связанные с использованием газа в быту. Так, в первом полугодии 2018 года произошло 46 несчастных случаев, в которых пострадало 87 человек, в том числе 30 детей, погибли 22 человека, в том числе три ребенка. В первом полугодии 2019 году было зафиксировано 22 таких происшествия, в которых пострадали 42 человека, из низ 17 детей, погибли шесть человек. За шесть месяцев 2020 года произошло шесть несчастных случаев, в которых пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Погибли пять человек. Наблюдается положительная динамика в этом вопросе. Однако, несмотря на снижение числа происшествий и погибших, нужно оставаться бдительными в этом вопросе. Масштаб трагедий сложно переоценить, ведь зачастую погибают целые семьи.

Самая распространенная причина происшествий, связанных с использованием газа в быту, – это самовольный монтаж газоиспользующего оборудования, отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, натоп печи при закрытом шибере. В последние годы участились случаи возникновения эффекта обратной тяги. Появляется он при одновременной работе газовых приборов и вытяжки принудительной вентиляции, в том случае, если нет достаточного притока свежего воздуха в помещение – то есть окна закрыты. Таким образом, в помещении скапливается опасный для жизни человека угарный газ.

Компания «Саратовгаз» напоминает, чтобы предотвратить подобные неприятности необходимо проверять наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале до момента включения газового оборудования, а также в период его работы. Если тяга отсутствует, эксплуатировать газовые приборы запрещается. Решетки вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. Кроме того, на время эксплуатации газоиспользующего оборудования следует обеспечить приток свежего воздуха.

Категорически запрещено использовать газовые плиты для обогрева помещения. Перед розжигом газифицированной печи необходимо проверить, открыт ли шибер.

При появлении в помещении запаха газа или подозрении на неисправность газовых приборов, следует незамедлительно вызвать центральную аварийно-диспетчерскую службу по телефону «04».