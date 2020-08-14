Сегодня, 14 августа, глава города Михаил Исаев сообщил в социальной сети Instagram, что направлена просьба о наделении СГЭТ особым правовым статусом.

Имущество «Саратовгорэлектротранса» хотят защитить от отчуждения из муниципальной собственности:

— Тем самым мы инициируем процедуру защиты имущества СГЭТ от отчуждения из муниципальной собственности, в отношении него должен быть введен льготный режим налогообложения имущества и доходов предприятия, а также появится преимущество при установлении, изменении муниципальных и межмуниципальных маршрутов, — сообщил Михаил Исаев.

Данная инициатива реализуется после предложения спикера госдумы Вячеслава Володина.