Администрация Ленинского района рассмотрит заявку на постройку новой детской площадки на Строителей,30.

Соответствующую заявку можно прислать в рамках программы по ремонту дворовых территорий на электронную почту dvorysaratova@yandex.ru.

За дополнительной консультацией собственники вправе обратиться в комитет по ЖКХ (26-47-91).

Напомним, жители Саратова заметили необычный «арт-объект» в одном из городских дворов города. Фотографиями такой достопримечательности они поделились в группах социальных сетей.