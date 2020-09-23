Сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям выяснили, что база отдыха «Росинка-1» закрыла гражданам доступ к Волге. Об этом сообщили в ведомстве.

Возбуждено административное дело, виновники ответят.

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