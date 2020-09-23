Домой Рубрики Новости Саратова Саратовская база отдыха ответит за перекрытие выхода к Волге РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовская база отдыха ответит за перекрытие выхода к Волге По Новости Саратова - 23.09.2020 97 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям выяснили, что база отдыха «Росинка-1» закрыла гражданам доступ к Волге. Об этом сообщили в ведомстве. Возбуждено административное дело, виновники ответят. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области организуется срочная операция по поиску пенсионерки Жители Саратова поддерживают СГЭТ Жительница Саратова оштрафована на 5 тыс рублей за мат в адрес полицейского ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области организуется срочная операция по поиску пенсионерки Новости Саратова - 23.09.2020 0 Прямо сейчас волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» собираются на розыск пропавшей Валентины Репашиной. Об этом они сообщают в своей официальной группе в социальных сетях.... Жители Саратова поддерживают СГЭТ 23.09.2020 Жительница Саратова оштрафована на 5 тыс рублей за мат в адрес... 23.09.2020 Водитель «Почты России» в Энгельсе избил владельца иномарки 23.09.2020 Коронавирус. Зампред правительства Саратовской области заболел covid-19 23.09.2020