Волну нареканий у пациентов вызвало эдокринологическое отделение клинической больницы им. Миротворцев в Саратове.

Если саратовские пациенты уже привыкли к разрухе в эндокринологии городской больницы, то у приезжих, даже из райцентров, появился шок от увиденного.

— Сказать, что я в тихом шоке, это ничего не сказать. Такое ощущение, что минздрав с правительством просто забыли про граждан и медицину (хотя, может, так и есть).

То, что нет горячей воды все лето, это ладно, погреем в чайнике, помоем детей в КЛИЗМЕННОЙ!!!!!!! Да и сами душ там примем, что уж.

Из окон дует, ну ладно, укроемся одеялом, которое сами привезли.

А почему привезли? Так тут всем постельным принадлежностям лет по 30. Матрасы, вообще, молчу. Подушки — просто треш и ужас, бомж на такой спать не будет, побрезгует, — так описывает ужасы пребывания в госпитале жительница Саратовской области, вынужденная находиться здесь на лечении с ребенком.

При этом автор поста, опубликованного в паблике «ЧП Саратов» соцсети ВКонтакте, отмечает, что терпит бытовые неудобства только из-за прекрасных хирургов, которые работают здесь.

Однако, со слов женщины, больнице не мешало бы заняться ремонтом, который здесь был от силы лет 15 назад.

Пациентка спрашивает власти Саратова и региона, не стыдно ли им за такое или «вы и ваши дети не в России лечитесь?».

Фото: соцсети