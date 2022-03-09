В Самаре при поддержке Правительства Самарской области прошёл первый Всероссийский образовательный форум организаторов студенческих событий «Студвесна.Культорги». Участниками форума стали руководители и активисты студенческих творческих клубов, сотрудники подразделений по воспитательной работе, в число которых вошли представители саратовских вузов.

В образовательную программу форума вошла специальная трёхдневная тренд-сессия на тему организации деятельности культоргов, информирования проектных команд. Её итогом стала разработка дорожной карты проведения «Студенческой весны» в образовательных организациях. Важное внимание организаторы уделили вопросам финансового обеспечения и информационного освещения творческих проектов. О новых грантовых возможностях для творческих команд страны рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, инструменты и технологии продвижения творческих проектов в социальной сети «ВКонтакте» представила руководитель региональных представителей «ВКонтакте» Татьяна Маркина.

Кроме того, участники форума посетили финал Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». В ходе финальных выступлений девушки представили совершенно новые творческие номера, созданные в течение одного дня. Особый интерес зрителей и жюри привлёк интеллектуальный конкурс «Новости регионов», в котором участницы рассказали о своей малой родине в формате телеведущих. Финальным аккордом конкурса стали дефиле в этнических костюмах и байкерском стиле.

«Форум имел не только полезную образовательную часть, но и свою особенную атмосферу: на одной площадке собрались творческие люди из разных уголков России, некоторые из которых уже имеют за плечами большой опыт организации творческих мероприятий, а другие только начинают свой путь в этой сфере. Всех объединила одна цель — получить новые знания и усовершенствовать свои навыки. Для нас важно, чтобы студенты имели возможность раскрыть в себе таланты и найти своё предназначение в творчестве», – поделилась Екатерина Егорова, сотрудник отдела развития творчества Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Проект собрал более 350 участников из 78 регионов России, реализующих в образовательных организациях творческие мероприятия «Российской студенческой весны» — совместного проекта Российского Союза Молодёжи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие стало одним из этапов подготовки XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2022 году в Самаре.