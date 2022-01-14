Проводится доследственная проверка по факту смерти 91-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

29 декабря бригадой скорой помощи в реанимацию была госпитализирована 91-летняя жительница Балашовского района. У пострадавшей были диагностированы ожоги пламенем 2,3,4 степени в области туловища, ягодиц, нижних конечностей, ожоговая болезнь. Накануне, 13 января, она скончалась.

По предварительной версии, ожоги женщина получила у себя дома, когда на ней загорелась одежда, воспламенившаяся от газового котла.

Обстоятельства произошедшего выясняются.