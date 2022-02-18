Природный парк «Кумысная поляна», находящийся в региональной собственности, могут передать городу Саратову.

Как сообщили на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы, уже разработан проект безвозмездной передачи Кумысной поляны из госсобственности региона Саратову.

После соответствующих процедур в городской бюджет будут внесены соответствующие изменения о выделении городской казне средств на содержание парка. Представители КПРФ скептически отнеслись к этому заявлению.

Вопрос о передаче лесного массива Саратову вынесен на ближайшее заседание областной думы.