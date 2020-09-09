Сегодня в социальных сетях местные жители вновь пожаловались на наводящую страх скульптуру на Вишневом проезде, 19.

Напомним, во дворе расположена знаменитая ломающая психику «Дюймовочка» — известная саратовская скульптура, которая уже несколько лет становится предметом обсуждения горожан.

Саратовская «звезда» оказывалась даже на сайтах белорусских изданий – мало кто может пройти мимо этого.

«Дюймовочка смерти и ужаса», — так прозвали жители областного центра фигуру сказочного персонажа во дворе. Дело в том, что давно возведенная скульптура неизвестного автора уже давно обветшала, такое пугающий, криповатый вид она приобрела благодаря стараниям местных жителей, которые пытались освежить Дюймовочку.

— Странные, безногие, вызывающие ужас саратовские скульптуры, — обобщает автор поста в социальных сетях.