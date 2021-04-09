Саратовская областная филармония приглашает на концерты, посвященные 60-летию первого полета человека в космос.

Так, 10 апреля пройдет концерт эстрадно-джазового ансамбля «Манго-Экспресс» «Земля в иллюминаторе». На следующий день, 11 апреля, эстрадный театр для детей «Арт-ревю» расскажет о первых мечтах человека о казалось бы недостижимом чуде — летать как птица. Программа для детей и родителей «Окрыленный мечтой» состоится в Камерном зале филармонии в 11:00 и 13:00.

В этот же день вечером в концертном зале представят концерт «Созвездие Гагарина» Академического симфонического оркестра. Лучшие песни о космосе прозвучат в исполнении заслуженного артиста Татарстана и Казахстана Нурлана Бекмухамбетова, солистов филармонии Ирины Левиной, Ольги Алакиной, Ирины Беспаловой и Андрея Медведева. Дирижер — Ариф Дадашев. А еще в концертном зале представят концерт

Министерство культуры области