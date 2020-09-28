На исполнении в отделении судебных приставов по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому районам находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с фирмы, специализирующейся на строительстве дорог в пользу физлица. Об этом сообщили в областном УФССП.

Местный житель обратился в суд с иском о взыскании материального вреда из-за ненадлежащего содержания дорог.

Сумма ущерба составила 271 тысяч рублей, его требования были удовлетворены.

Фирма не торопилась выплачивать деньги, тогда у нее арестовали счета. Денег там оказалось достаточно для погашения долга и взыскания исполнительского сбора в размере около 19 тысяч рублей.