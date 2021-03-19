Росприроднадзор обвиняет саратовскую ГЭС (филиал ПАО “РусГидро”) в загрязнении Волги. Отмечается, что сумма причиненного вреда составляет 12 миллионов рублей.

Такие выводы появились после проверки, которая прошла в ноябре-декабре 2020 года.

В организации отметили, что готовы предоставить доводы и факты, свидетельствующие об отсутствии нарушений. Сообщается, что на предприятии нет сточных сбросов. По материалам проверки сообщалось, что они идут через водовыпуск №2.

Представители организации говорят, что он является частью дренажной системы Балаково, которая служит для снижения уровня воды и пропуска фильтрационного расхода дренажных вод. Поэтому, по их мнению, превышения ПДК в сбросах, о которых говорится в публикации Росприроднадзора, не имеют отношения к деятельности Саратовской ГЭС.

Результаты проверки Росприроднадзора предприятие намерено обжаловать в установленном порядке.