Три дня назад, 21 июля, в Саратовское УФАС России поступили сведения об оплате «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Штраф был назначен «Саратовской ГЭС» за нарушение правил порядка обеспечения недискриминационного доступа, порядка подключения.

Дело в том, что ранее ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» сообщило о факте препятствия в подаче электроэнергии на станцию цифрового наземного телевидения «Балаково». Во ремонтных работ была повреждена кабельная линия от Саратовской ГЭС до СЦНТВ. По завершении ремонта кабельной линии Саратовская ГЭС не восстановила электроснабжение СЦНТВ. А собственнику электросетевого хозяйства препятствовать перетоку электрической энергии запрещено.

На основании этого Саратовское УФАС России назначило ПАО «РусГидро» штраф в размере 100 тысяч рублей.