«Ростелеком» предоставил отелю «Жемчужина» в Саратове комплекс современных цифровых сервисов: обеспечил покрытие помещений сетью Wi-Fi, подключил облачную телефонию и организовал видеонаблюдение.

Теперь посетители заведения смогут воспользоваться беспроводным доступом в интернет, а руководители гостиницы – эффективнее управлять персоналом и повышать уровень обслуживания клиентов.

Для подключения сервисов специалисты провайдера создали в «Жемчужине» новую инфраструктуру, проложив внутри здания 4,5 километра линий связи.

— В “Жемчужине” часто останавливаются представители бизнеса. Им важен непрерывный доступ к информационным ресурсам. Мы учли пожелания клиентов и создали бесшовную сеть, объединив 20 точек Wi-Fi на всех этажах гостиницы. После однократной авторизации гости всегда будут на связи, где бы они ни находились: в своем номере, в ресторане или конференц-зале, — отмечает заместитель директора филиала, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Шаларь.

На фасаде здания и в местах общего пользования внутри гостиницы: в зоне ресепшен, в коридорах и на лестницах «Жемчужины» – заработали 60 камер видеонаблюдения, помогающих обеспечивать безопасность. Наблюдать за обстановкой управляющий отелем может удаленно с помощью мобильного приложения для смартфона. При необходимости персоналу доступен архив трансляций, который хранится в облаке «Ростелекома».

— Современные технологии связи помогают совершенствовать качество обслуживания и повышать привлекательность отеля для гостей города В зоне ресепшен с помощью видеонаблюдения от “Ростелекома” мы контролируем общение сотрудников с гостями. Камера улавливает интонацию и передает жестикуляцию. Сервис выручает и в период ограничительных мер при пандемии, помогая следить, чтобы сотрудники соблюдали санитарно-профилактические требования, — говорит директор отеля «Жемчужина» Рузана Арзуманян.

Еще один сервис, «Виртуальная АТС», позволяет персоналу отеля оставаться на связи с клиентами: оперативно принимать входящие звонки, перенаправлять вызовы на свободного менеджера, а руководителям – прослушивать записи разговоров, чтобы оценить эффективность работы сотрудников.