Подведены итоги специального трека компании ЕВРАЗ «Социально-технологическое предпринимательство» в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE.

По условиям трека студентам необходимо было разработать и реализовать социально-технологические предпринимательские проекты, направленные на повышение уровня жизни местного сообщества и совершенствование способов решения острых социальных проблем. В качестве наставников начинающих социальных предпринимателей выступили опытные команды Акселератора RAISE — победители и призёры конкурсных мероприятий.

На суд жюри студенческие команды представили 6 проектов, лежащих в плоскости социально-технологического предпринимательства: точку питания со здоровой и экологической чистой продукцией, устройство для беспрепятственного участия в киберспортивных мероприятиях для людей с нарушениям слуха, модель обучения студентов 3D-моделированию по эскизам рисунков детей с ментальными нарушениями, настольную профориентационную игру, мобильное приложение для школьников, желающих построить карьеру в металлургической отрасли, и онлайн-путеводитель для туристов и жителей города.

По результатам защит победителем трека стала команда «Arcane» из Сибирского государственного индустриального университета (г. Новокузнецк), разработавшая специальное устройство для киберспортсменов с нарушением слуха.

Наставниками победителей выступила команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС в составе студентов и сотрудников Института.

«Это был очень интересный опыт, ведь нам представилась возможность попробовать совершенно новое направление развития проекта и сферы его реализации. Мы оказывали ребятам методическую поддержку — помогали организовать командные роли, распределить занятость, график действий и многое другое», – прокомментировал своё участие в мероприятии в качестве наставника студент Михаил Шепелев.

Представители команды-участницы трека и команды наставников отправятся на образовательную стажировку с целью изучения успешного опыта развития социального предпринимательства