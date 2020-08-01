Акционерное общество «Биоамид» из Саратова, созданное в 1986 году на базе саратовского филиала ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов, внедряет в производство уникальные биотехнологические разработки.

В «Биоамиде» были выделены и усовершенствованы бактерии, способные превращать нитрил акриловой кислоты в акриламид, из которого, в свою очередь, синтезируют широкую гамму водорастворимых полимеров для увеличения нефтеотдачи пластов, для водоподготовки и водоочистки в самых разных областях промышленности, а также для очистки и подготовки питьевой воды во всем мире.

О сегодняшней работе компании и ее перспективах рассказывает генеральный директор АО Сергей Воронин.