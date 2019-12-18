Прокуратура Волжского района выявила нарушение порядка приема на работу бывшего госслужащего.

Установлено, что компания ООО «Карьера-Л» приняла на должность менеджера бывшего федерального служащего. Однако работодатель не отправил в нужный срок прежнему нанимателю уведомление о принятии на работу сотрудника из госструктуры.

На директора фиры завели дело об административном правонарушении за незаконного привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

Суд обязал выплатить штраф нарушителя в размере 20 тысяч рублей.

Также прокурор вынес в адрес компании представление об устранении и недопущении впоследствии подобных нарушений, которое было удовлетворено, а ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.