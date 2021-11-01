Саратовская компания ООО «Ривьера-XXI» оштрафована на 20 миллионов рублей за попытку дать взятку сотруднику газовой службы.

Передать незаконное вознаграждение попытался близкий родственник директора компании. Он предложил управленцу газоснабжающий компании миллион рублей – часть оговоренной ранее суммы в полтора миллиона, за которые он должен был совершить незаконные действия в интересах компании.

Тот отказался от взятки и сообщил о попытке правоохранителям. Компании назначили штрав в 20 миллионов рублей.