Компания «RUBEZH» из Саратова презентовала уникальный web-турникет на Securika Moscow 2022 – международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты. Об этом сообщает минпром региона.

14 апреля разработка саратовской компании признана лучшей по итогам ежегодного конкурса Securika Moscow 2022 «Лучший инновационный продукт» в номинации «Системы контроля и управления доступом».

Особенность устройства — встроенное программное обеспечение, которое предоставляет полноценный функционал системы контроля доступа. Таким образом, благодаря софту турникет работает без выделенного сервера и управляется через web-интерфейс.