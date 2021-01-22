24 января в Большом зале Саратовской консерватории состоится открытиеморганного концертного сезона «ВИВАТ, ОРГАН!».
В роли солистки выступит ведущая органистка Саратова, лауреат международных конкурсов Наталья Гольфарб.
В программе вечера: популярные органные сочинения И.С. Баха, И. Пахельбеля, Ф. Мендельсон-Бартольди, С. Франка, Э. Жигу, Ж. Лангле.
В концерте принимает участие солистка Саратовского академического театра оперы и балета Ольга Дё (меццо-сопрано).
Ведущая концерта: лектор-музыковед Елена Пономарёва.
Пр. им. Кирова С.М., д. 1
Тел. +7-845-239-92-32.
24 января. Начало в 17.00.
Стоимость билетов — 750 рублей
23 января на сцене Театрального зала Саратовской консерватории выступят студенты IV курса Театрального института мастерской Заслуженной артистки РФ, доцента Эльвиры Данилиной.
В исполнении артистов прозвучит музыкально-литературная композиция «Евгений Онегин» А.С. Пушкина #ПРОчтение. Режиссёр-педагог – доцент кафедры специальных дисциплин Светлана Никулина.