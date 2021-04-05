Вчера, 4 апреля, в Саратовской консерватории в рамках 12-го всероссийского фестиваля «На родине Паницкого» состоялся концерт оркестра русских народных инструментов. Прозвучали сочинения Дворжака и Онеггера. Центральными произведениями программы стали концерт для баяна с оркестром Шендерева «Волжские картины» и «Татарская рапсодия» для оркестра и баяна Плетнева. Солисты — лауреат всероссийских и международных конкурсов Вячеслав Бондаренко и Заслуженный артист Татарстана Абузар Файзулин.

Отметим, что к 60-летию первого полета человека в космос 15 апреля прозвучит мировая премьера «Космической фантазии» саратовского композитора, профессора кафедры теории музыки и композиции Владимира Мишле. Ее основа — известные произведения советских композиторов, посвященные полету Юрия Гагарина. Произведение исполнят симфонический оркестр и академический хор под управлением Михаила Мясникова.