Спектакль «Лимерики» для маленьких слушателей представят студенты второго курса
Театрального института (мастерская И. М. Баголея). Это каламбурная россыпь стихов и
песен, игры и веселья. В основу легли английские народные детские стихи, песенки,
прибаутки, загадки и считалки, которые известны по всему свету и радуют не одно
поколение детей уже более 200 лет. Веселые, озорные, ритмичные, с нелепыми сюжетами и абсурдными деталями, они рифмуются так, что каждую строчку хочется спеть.
Поэтому в спектакле будет представлено много песен и танцев. И, конечно же, лимериков — пятистишия абсурдистского содержания, которые придумывали и пели на вечеринках.
Именно такие песенки стали основой целого направления в детской поэтической
литературе Э. Лира, да и всей поэзии абсурда. Л. Кэрролл посвятил их героям целые главы Алисы («Труляля и Траляля», «Шалтай Болтай», «Лев и Единорог»).
Режиссер-постановщик – Л. Баголей.
Музыкальный руководитель спектакля – Т. Цой.
Хореограф – А. Зыков.
Пр. им. Кирова С.М., д. 1
Тел. Кассы: (8452) 39-92-32.
27-30 декабря, 10.00; 13.3
Стоимость билетов — 350 рублей