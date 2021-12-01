Спектакль «Лимерики» для маленьких слушателей представят студенты второго курса

Театрального института (мастерская И. М. Баголея). Это каламбурная россыпь стихов и

песен, игры и веселья. В основу легли английские народные детские стихи, песенки,

прибаутки, загадки и считалки, которые известны по всему свету и радуют не одно

поколение детей уже более 200 лет. Веселые, озорные, ритмичные, с нелепыми сюжетами и абсурдными деталями, они рифмуются так, что каждую строчку хочется спеть.

Поэтому в спектакле будет представлено много песен и танцев. И, конечно же, лимериков — пятистишия абсурдистского содержания, которые придумывали и пели на вечеринках.

Именно такие песенки стали основой целого направления в детской поэтической

литературе Э. Лира, да и всей поэзии абсурда. Л. Кэрролл посвятил их героям целые главы Алисы («Труляля и Траляля», «Шалтай Болтай», «Лев и Единорог»).

Режиссер-постановщик – Л. Баголей.

Музыкальный руководитель спектакля – Т. Цой.

Хореограф – А. Зыков.

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. Кассы: (8452) 39-92-32.

27-30 декабря, 10.00; 13.3

Стоимость билетов — 350 рублей