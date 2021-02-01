7 февраля Саратовская консерватория приглашает маленьких и юных зрителей, а также их родителей, бабушек и дедушек, на театрально-музыкальное представление по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» в интерпретации Евгения Шварца.

Маленьких гостей ждет невероятно красивая и трогательная история о добре, любви и преданности, музыкальная и танцевальная феерия с яркими костюмами в исполнении студентов третьего курса Театрального института СГК имени Л.В. Собинова (мастерская Народного артиста РСФСР Григория Аредакова, режиссер — Заслуженный артист России Виктор Мамонов).

Представление продлится около часа, без антракта. Но живые яркие образы героев, задорные песенки и красивая музыка останутся с вами надолго.

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. Кассы: +7-845-239-92-32. Время работы кассы: пт, сб, вс 11 — 18:30

7 февраля. Начало в 14:30.

Стоимость билетов — 300 рублей

Гала-концерт Всероссийского конкурса органистов

C 4 по 8 февраля в Саратовской консерватории будет проходить Второй Всероссийский молодежный конкурс органистов.

8 февраля состоится заключительный концерт органного форума, на котором выступят лауреаты конкурса — студенты органных классов консерваторий России, а также самые юные органисты в возрасте от семи до 14 лет. В концерте примут участие жюри творческого состязания — выдающиеся органисты современности: Народный артист РФ Рубин Абдуллин (Казань), Алексей Шмитов (Москва), Хироко Иноуэ (Япония), Наталья Гольфарб, Ольга Кийовски (Саратов).

В программе вечера: шедевры органной музыки XVII-XX веков.

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. Кассы: +7-845-239-92-32. Время работы кассы: пт, сб, вс 11 — 18:3

8 февраля. Начало в 19:00.

Стоимость билетов — 500 рублей