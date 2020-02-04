1 февраля на территории лыжного стадиона «Зимний» в Саратове состоялся городской культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня — 2020».

На старт соревнований вышли около 4 тысяч человек — представителей образовательных учреждений. Поприветствовал гостей и участников мероприятия губернатор области Валерий Радаев.

Гостям спортивного праздника была представлена развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов города, а для юных участников – интерактивная площадка с ростовыми куклами и аниматорами. Для всех желающих работали полевые кухни.

По окончанию забегов Валерий Радаев и глава администрации МО «Город Саратова» Михаил Исаев вручили награды победителям лыжной гонки.

-Саратовская лыжня традиционно собирает спортсменов и любителей, детей и взрослых, новичков и ветеранов – всех, для кого спорт – норма жизни! С каждым годом нас больше! Хочу выразить огромную благодарность губернатору Валерию Радаеву и своему любимому Институту за возможность принять участие в таком масштабном мероприятии, — делится впечатлениями от праздника студент ПИУ РАНХиГС Андрей Анохин.