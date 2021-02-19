Дана оценка цифровизации в Саратовской области по итогам 2020 года. Об этом 19 февраля сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Оценивалась оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, межведомственное электронное взаимодействие, внедрение медицинских информационных систем, предоставление услуг на портале «Госуслуг».

Точное место региона в рейтинге не известно, его нет в лидерах и аутсайдерах, что говорит об оценке “удовлетворительно”.

В саратовском минздраве отметили, что цифровизация отрасли продолжается и уже можно говорить о промежуточных итогах.

-Идет повышение эффективности механизмов информационного взаимодействия медорганизаций, расширение возможностей получения электронных услуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг, внедрение новых модулей Медицинской информационной системы. Так поставлены современная оргтехника – около 15 тысяч единиц, серверное, криптографическое оборудование, внедрена лабораторная и другие виды информационных систем, ведется обучение медперсонала, в том числе сельских ФАПов, — сообщили в минздраве.