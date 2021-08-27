Сегодня, 27 августа, на заседании городской думы мэрия приняла решение о продаже невостребованных городу объектов.

Речь идет о двух нежилых домах на Чернышевского, 71 и пересечении Чернышевского и Большой Садовой, и о машине Toyota Land Cruiser 200.

Также собственностью города станут два дома в поселке Жасминный, один в поселке Дачный и здания Центра обслуживания судебных участков мировых судей. А Региональному навигационно-информационному центру перейдет техника для организации безопасности дорожного движения.