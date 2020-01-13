Городские чиновники решили напомнить опасности падающих с крыш сосулек. Памятка сегодня, 13 января, появилась на сайте администрации Саратова.

Горожанам рекомендуют обращать внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и не подходите близко к стенам зданий. Кроме того, из просят не парковать машины вблизи строений, на карнизах которых образовались ледяные глыбы.

—Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, — говорится в рекомендации.

Напомним, прошлая зима в Саратове быдла ознаменована несколькими ЧП, связанными с падением ледяных глыб. В феврале 2019 года у дома № 44Б на улице Емлютина от удара сосулькой по голове погибла пожилая женщина. 6 марта глыбы льда и слежавшегося снега «похоронили» под собой припаркованный на Чернышевского автомобиль, а еще пять дней льдом, сошедшем с крыши многоэтажки, проломило кровлю частного дома.