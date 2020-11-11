На базе службы спасения Саратовской области сформирован отряд тяжелой техники по поручению главы региона Валерия Радаева.

Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

—Техника будет привлекаться для расчистки наиболее сложных снежных завалов. В отряде есть шнекороторные установки на базе Урал-4320, автогрейдеры, бульдозеры ТМ-10, погрузчики фронтальные, а также техника и оборудование для обеспечения работ в условиях ЧС, — пояснил он.







