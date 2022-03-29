Специалисты пришли к выводу, что основные показатели продукта соответствуют требованиям государственного стандарта.

В отдел биохимических исследований ФГБУ «Саратовская МВЛ» от саратовских производителей поступили пробы пшеничной и ржаной муки для определения ее качества.

«Зольность муки является основным показателем ее сорта», — поясняют специалисты. Минеральные элементы сосредоточены в основном в оболочках и зародыше, поэтому, чем лучше они отделены, тем зольность муки меньше.

Нормы зольности хлебопекарной пшеничной муки (в %, не более):

крупчатки — 0.60; высшего сорта — 0,55; 1-го — 0,75; 2-го — 1,25; 2-го из твердой пшеницы — 1,75; обойной — 1, 90.

Зольность ржаной муки установлена в следующих пределах (в % на сухое вещество): сеяной — 0,75; обдирной — 1,45; обойной — 2, 00.

Влажность муки не должна превышать 15%. Влага не только имеет решающее значение при хранении муки, но и оказывает влияние на выход хлеба.

Повышение влажности на 1% снижает выход хлеба примерно на 1,5%. Эксперты отмечают, что ржаная мука характеризуется повышенной (по сравнению с пшеничной мукой) гигроскопичностью.

После размола мука должна отлежаться не менее 15 дней. После этого меняются ее влажность и цвет, повышается кислотность. Хлеб из свежей муки получается низкого качества с пониженным объемом.

Проанализировав поступившие образцы, специалисты пришли к выводу, что все они по зольности, влажности, кислотности соответствуют требованиям ГОСТа.