С целью предупреждения неблагоприятного воздействия факторов, способных повлиять на достоверность получаемых результатов лабораторных испытаний, в ФГБУ «Саратовская МВЛ» проводится плановый внутрилабораторный микробиологический контроль.

В первом квартале 2022 года в этих целях проверено 84 образца воздуха рабочих помещений диагностических отделов на микробную обсемененность, 54 пробы смывов с рабочих поверхностей и оборудования, 12 проб дистиллированной, девять проб водопроводной и одна проба сточной воды.

Полученные значения не превышают установленных норм.