Общий вес растительной продукции, не отвечающей требованиям фитосанитарных правил и норм, составил более 50 тонн.

Специалисты в области карантина растений ФГБУ «Саратовская МВЛ», подведомственного Россельхознадзору, 29 апреля т.г. при проведении гербологической экспертизы подкарантинного материала выявили и идентифицировали горчак ползучий.

Семянки сорняка в количестве 1 шт./образец и 2 шт./образец обнаружены в партиях сафлора весом 13,75 тонны и 41,25 тонны соответственно.

Обе партии зерна местного производства.

Горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D. С.) – карантинный сорняк, засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга, пастбища. Растение произрастает вдоль грунтовых и шоссейных дорог, на откосах железных дорог, на необрабатываемых землях. Очень неприхотливо к почвенно-климатическим условиям.

Выпуск подкарантинной продукции с наличием карантинных вредных объектов в свободное обращение запрещен.

Срочные отчёты о выявлении продукции, не отвечающей требованиям фитосанитарных правил и норм, направлены в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.